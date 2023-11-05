Намечается бестселлер: Аналог Toyota Highlander от Huawei бьет рекорды заказов

Первый среднеразмерный кроссовер Aito M7 от Huawei собрал 80 000 предзаказов

Китайская компания Huawei представила свой первый среднеразмерный кроссовер Aito M7. И с начала приема заказов 12 сентября он привлек аж 80 тысяч покупателей.

Aito M7 обладает внушительной длиной в 5020 мм, а колесная база равна 2820 мм. Эти размеры позволяют автомобилю конкурировать с Toyota Highlander, чьи параметры составляют 5014 x 2850 мм соответственно.

Одним из ключевых преимуществ Aito M7 является его гибридная система. Автомобиль оснащен электромотором на задней оси мощностью 272 л. с. в базовой комплектации, а в топовой версии предлагается полноприводная модель с мощностью 449 л. с. Благодаря гибридной технологии, Aito M7 может проехать до 240 км на чистом электричестве и имеет максимальный запас хода до 1300 км.

Aito M7 предлагается в пяти различных комплектациях, с ценами, начиная от 34,7 до 45,8 тысяч долларов. Бонусы и скидки на сумму до 33 тысяч юаней (около 4,5 тысяч долларов) стали дополнительным стимулом для покупателей.

Источник, фото: CarNewsChina.com