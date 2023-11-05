Разбил кувалдой машину из-за долга на ее же ремонт (видео)

Красноярец разбил кувалдой машину друга за просроченный долг на ее ремонт

Летом 2022 года 47-летний красноярец одолжил знакомому 65 тысяч рублей на ремонт автомобиля Toyota Harrier. Когда пришло время возвращать долг, хозяин «Харриера» отдал 4,5 тысячи рублей, а за остальной суммой пообещал сходить в банкомат. После чего выключил телефон.

Недовольству кредитора не было предела, он нашел возле мусорного бака кувалду и начал наносить ущерб автомобилю.

«Вооружившись ею, подошел к тому самому автомобилю, на ремонт которого занимал деньги, и несколькими ударами разбил стекла и фары автомобиля, а также погнул двери и капот. В момент разборок в машине находился должник», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Сумма ущерба составляет 480 тысяч рублей, на агрессора заведено уголовное дело по статье о порче чужого имущества.

Источник: Газета.ru

Фото: Youtube