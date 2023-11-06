Новый электрокар Changan способен запитать электричеством целый дом!

Changan представил гибрид Qiyuan A06 с возможностью питать внешние потребители

Лифтбэк предлагает комбинированную силовую установку, которая включает 1,5-литровый двигатель и электромотор, суммарная мощность 215 л. с. Максимальный запас хода на чистом электричестве – 136 км, а полный запас хода заправленного и заряженного автомобиля – 1160 км.

Changan Qiyuan A06 Changan Qiyuan A06

Интересной особенностью, которой нет в других подключаемых гибридах, является возможность использовать свою электрическую систему для питания внешних устройств, таких как домашняя электроника или даже целый дом. Предусмотренная розетка с выходной мощностью 3,3 кВт позволяет вам использовать энергию автомобиля в самых разных ситуациях.

Changan Qiyuan A06 Changan Qiyuan A06

Дизайн Qiyuan A06 соответствует стилистике Changan, с узкими фарами и элегантными линиями. Габариты автомобиля - 4720 х 1838 х 1435 мм, а колесная база составляет 2750 мм. Перед водителем расположены три экрана с разными диагоналями, а медиасистема оснащена 10,25-дюймовым экраном.

Стоимость новой модели пока не объявлена, но, учитывая цену двух соседних моделей A05 (12 тыс. долларов) и A07 (21,3 тыс. долларов), можно предположить, что базовая версия будет стоить менее 20 тысяч долларов.

Источник, фото: CarNewsChina.com