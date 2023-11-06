Легендарный Lexus GX 470 из 2000-х найден в состоянии капсулы времени (видео)

Lexus GX 470 имеет прекрасное состояние, несмотря на 16-летний простой в гараже

На YouTube-канале Roma Urraco опубликовали видео, главным героем которого стал редкий внедорожник Lexus GX 470, простоявший в гараже целых 16 лет и при этом пребывающий в идеальном техническим состоянии.

Автор канала славится подобными находками «капсул времени», поэтому подобного контента на его канале немало.

Внедорожник представляет собой люксовую версию популярного и надежного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 120. Под капотом стоит атмосферный V8 объёмом 4,7 литра мощностью 263 л. с. с крутящим моментом 437 Н·м, работающий в паре с 5-ступенчатой АКПП.

Салон оборудован очень богато для своего времени: здесь есть мультимедийная система с функциями воспроизведения DVD, качественный навигатор, разъем под iPod, а также большой монитор для задних пассажиров.

Стоит отметить, что в 2007 году модель пережила рестайлинг, отличительной чертой которого являются хромированные ручки. Здесь они окрашены в цвет, значит автомобиль выпущен раньше 2007 года.

Учитывая то, что даже простой Prado 120 в уставшем состоянии стоит приличных денег, за этот экземпляр можно ставить большую цену не стесняясь.

Источник, фото: YouTube