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Необычный подарок Илону Маску от фаната (видео)

Умельцы создали миниатюрную деревянную копию Tesla Cybertruck и Cyberquad

Tesla Cybertruck уже с самого начала вызывал большой интерес у поклонников электромобилей и автомобильных инноваций. Так один фанат решил сделать необычный подарок Илону Маску.

На моделирование модели вручную было потрачено 100 дней. Автор проекта решил использовать стальную раму и рессорную подвеску в деревянной копии Cybertruck, что придает ему прочность и устойчивость. Миниатюра приводится в движение с помощью электромотора на задней оси, питающегося от нескольких аккумуляторов мощностью 12В.

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Также ND Woodwoking ARt создали детский квадроцикл Cyberquad, который помещается в кузов Cybertruck.

Данная работа является ярким примером того, как фанаты могут воплотить свою любовь к бренду в творческих проектах.

Источник, фото: YouTube

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За РулемЛежнин Роман
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