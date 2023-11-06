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Популярный кроссовер Atlas Pro на российском рынке заменит другая модель

Geely Atlas L, он же Starray приедет в Россию уже в начале 2024 года

Продажи Starray в Казахстане стартуют уже в ноябре, а в Россию автомобиль поступит примерно через два месяца после этого.

Geely Atlas L
Geely Atlas L

Atlas L построен на платформе CMA. Габариты автомобиля составляют 4670 х 1900 х 1705 мм при колёсной базе 2777 мм.

В Китае Atlas L предлагается с двумя бензиновыми моторами: 1,5 л мощностью 181 л. с. и 2,0 л мощностью 218 л. с., а также с гибридной установкой на базе 1,5-литрового ДВС мощностью 245 л. с.

Geely Atlas L
Geely Atlas L
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Самые доступные китайские кроссоверы – гайд «За рулем»

Для российского рынка будет доступен только более мощный вариант бензинового двигателя, который будет работать в паре с 7-ступенчатым роботизированной коробкой передач.

Салон Atlas L кардинально переработан. Кроссовер получил вертикальный экран с диагональю 13,2 дюйма, цифровую панель приборов с 10-дюймовым экраном и проекционный дисплей.

С выходом на российский рынок Atlas L нынешний Atlas Pro не пропадет из продажи. У белорусского предприятия «БелДжи» есть план запустить производство Atlas Pro под собственной торговой маркой BelGee, как это случилось с Geely Coolray. А из Белоруссии названный по-новому Atlas Pro продолжат поставлять в Россию.

Цена Atlas L в России пока не объявлена. В Китае автомобиль стоит от 135 000 юаней (около 1,75 млн рублей). Ожидается, что в России цена Atlas L будет начинаться от 2,5 млн рублей.

Источник: Китайские автомобили

Фото: Geely

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За РулемЛежнин Роман
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