Geely Emgrand отберет покупателей у Lada Vesta

Geely Emgrand был адаптирован для российского рынка и потеснит многие модели

По мнению экспертов, Geely Emgrand имеет все шансы стать одним из самых популярных автомобилей в России в своём сегменте.

Geely Emgrand

Кроме того, Emgrand имеет ряд преимуществ перед конкурентами. Во-первых, он оснащён атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 122 л. с., который является более надёжным и неприхотливым в обслуживании, чем турбированный.

Во-вторых, седан предлагается с гидромеханическим «автоматом», который также более надёжен и долговечен, чем вариатор.

Конечно, Geely Emgrand не лишен недостатков. Например, у автомобиля довольно простой интерьер, а его динамические характеристики уступают некоторым конкурентам.

Geely Emgrand в России предлагается по цене от 1 999 900 до 2 479 990 рублей. И если китайцы будут организовывать акции и снижать цены на 200-300 тысяч рублей, этот автомобиль вскоре заполонит дороги России.

Источник: Российская газета

Фото: Geely