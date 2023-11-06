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Geely Emgrand отберет покупателей у Lada Vesta

Geely Emgrand был адаптирован для российского рынка и потеснит многие модели

По мнению экспертов, Geely Emgrand имеет все шансы стать одним из самых популярных автомобилей в России в своём сегменте.

Geely Emgrand
Geely Emgrand

Кроме того, Emgrand имеет ряд преимуществ перед конкурентами. Во-первых, он оснащён атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 122 л. с., который является более надёжным и неприхотливым в обслуживании, чем турбированный.

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Скоро у дилеров: Geely представил еще одну модель для России

Во-вторых, седан предлагается с гидромеханическим «автоматом», который также более надёжен и долговечен, чем вариатор.

Конечно, Geely Emgrand не лишен недостатков. Например, у автомобиля довольно простой интерьер, а его динамические характеристики уступают некоторым конкурентам.

Geely Emgrand в России предлагается по цене от 1 999 900 до 2 479 990 рублей. И если китайцы будут организовывать акции и снижать цены на 200-300 тысяч рублей, этот автомобиль вскоре заполонит дороги России.

Источник: Российская газета

Фото: Geely

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За РулемЛежнин Роман
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