Представлен совместный водородный автомобиль от Dongfeng и Nissan

Представлен кроссовер V-Online с быстрой заправкой и экономным расходом водорода

Компания Venucia, совместное предприятие Dongfeng и Nissan, представила водородную версию своего кроссовера V-Online.

V-Online

Автомобиль стоимостью 137 000 долларов США оснащен литий-железо-фосфатной батареей (LFP) BYD и топливным элементом мощностью 60 кВт. Что касается расхода, автомобиль расходует 1 кг водорода на 120 км пробега.

V-Online

Аккумуляторный блок LFP обеспечивает запас хода до 500 км. С помощью одного килограмма водорода, автомобиль способен проехать 120 км. Также автомобиль может выдержать как низкую температуру в -40 °C, так и высокую в 60 °C. Аккумуляторный бак автомобиля рассчитан на давление 70 Мпа.

Интерьер V-Online

Стоит напомнить, что Dongfeng еще два года назад выпустила водородный автомобиль Qingzhou E-H2 на базе Aeolus AX7. V-Online, как и предшественник, создан для коммерческих утилитарных применений.

Источник, фото: CarNewsChina.com