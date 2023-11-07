Exeed готовит для России пять новинок в следующем году

Exeed в 2024 году привезет к нам Exlantix ES, ET, Exeed RX PHEV, LX и TXL

Exeed в 2024 году планирует вывести на рынок России пять новинок. Среди них два электрических, один гибридный и два бензиновых автомобиля. В том числе семейство полностью электрических автомобилей Exlantix (это будет отдельный бренд). Пока они не вышли в продажу даже в Китае.

На нашем рынке будут представлены модели ES и ET.

Exlantix ES

За внешний вид Exlantix ES отвечал Пьер Луиджи Феррари, ранее работавший в Changan, SAIC и Pininfarina. Габариты ES: 4945 х 1978 х 1480 мм при колёсной базе 3000 мм. У ES предусмотрено три варианта силовых установок – от 252 до 480 л.с. и пневмоподвеска.

Exlantix ET

Габариты полноразмерного кроссовера ET составляют 4955 х 1975 х 1698 мм при колёсной базе 3000 мм. Двигателей четыре: на 252, 313 л.с., 480 и 561 л.с. В Поднебесной рыночный дебют кроссовера запланирован на начало 2024 года. Понятно, что у нас его презентуют позже.

В 2024 году Exeed 2024 году выведет ещё три модели с гибридными и бензиновыми силовыми установками: RX PHEV, обновленные LX и TXL.

Exeed RX PHEV завершает дорожные испытания и готовится к массовому производству. В России он появится в первом квартале 2024 года.

Exeed RX PHEV

Появится также обновлённый Exeed LX, слегка измененный внешне. Но в целом это всё тот же компактный SUV на платформе T1X. А вот салон Exeed LX будет заметно переработан.

Exeed LX

Рестайлинговая версия Exeed TXL получит небольшие изменения внешнего вида и усовершенствования в салоне, включая два экрана диагональю 12,3 дюйма каждый, беспроводные зарядки и селектор коробки передач, установленный за двухспицевым рулем.

Exeed TXL

Для Exeed TXL представят два мотора: 1,6-литровый, мощностью 201 л.с., с 7-ступенчатым роботом для переднеприводных версий, и 2-литровый ДВС на 261 л.с. с 8-диапазонным автоматом для полноприводных версий.

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Источник: «Китайские автомобили»

Фото: Autohome, соцсети