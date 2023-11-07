Десятки автомобилей выставлены на продажу за долги их владельцев по сверхнизким ценам
В ноябре в Башкирии состоится распродажа очередной партии автомобилей, которые были изъяты у их владельцев за долги. Примечательно, что цены на некоторые из автомобилей, включая иномарки, не превышают 600 тысяч рублей, а их стартовая цена начинается от 120 тысяч рублей.
В частности с молотка уйдут Renault Kaptur 2020 года выпуска, его стартовая цена на торгах составляет 796,4 тысяч рублей; Audi A5 2011 года выпуска по цене 1 657,5 тысяч рублей; Hyundai Solaris 2014 года выпуска за 579,7 тысяч рублей; Lada Vesta 2016 года выпуска по цене 568,2 тысяч рублей.
Также на продажу выставлены Volkswagen Polo, Toyota Land Cruiser, BMW x3, Lada Granta и Kia Rio. Самым дорогим лотом являются Volkswagen Touareg 2014 года выпуска — его начальная цена – 2 058 462 рубля; а также Toyota Land Cruiser Prado 150 2017 года выпуска, за него установлена цена 4 314 600 рублей. Самыми дешевыми стали Daewoo Nexia 2011 года выпуска, ее оценили в 123 590 рублей, и ВАЗ 21124 2006 года выпуска, он выставлен на торги по цене 126 700 рублей.
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Источник: ufacitynews.ru
Фото: Depositphotos
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