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Водителям рассказали, когда вернут самый спорный штраф

Юрист Соловьев: Штраф за среднюю скорость могут вернуть в 2024 году

Заслуженный юрист России Иван Соловьев поделился информацией о том, что штраф за среднюю скорость может быть вновь введен в апреле 2024 года.

Этот штраф существовал с 2013 по 2021 год, но был отменен из-за иска одного из оштрафованных лиц. Верховный суд выявил пробелы в законодательстве и прекратил его применение.

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Однако теперь профильные ведомства готовы восполнить пробелы, чтобы вернуть этот спорный инструмент в действие. Например, Минтранс предложил новое определение средней скорости — как отношение расстояния к затраченному времени на его преодоление. Также обсуждается вопрос взаимодействия камер в начале и конце участка дороги.

Согласно информации Соловьева, «местом нарушения» будут считать точку установки последней камеры, с помощью которой выявлено превышение скорости.

Регион нарушения также будут определять по последней камере.

Иван Соловьев считает, что штраф за среднюю скорость может вернуться вместе с вступлением в силу нового Кодекса об административных правонарушениях, запланированного на апрель 2014 года.

Однако, по его мнению, до сих пор остаются некоторые неустраненные правовые недоработки, которые за оставшееся время требуется учесть.

Источник: ПРАЙМ

Фото: Depositphotos

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