Водителям рассказали, когда вернут самый спорный штраф

Юрист Соловьев: Штраф за среднюю скорость могут вернуть в 2024 году

Заслуженный юрист России Иван Соловьев поделился информацией о том, что штраф за среднюю скорость может быть вновь введен в апреле 2024 года.

Этот штраф существовал с 2013 по 2021 год, но был отменен из-за иска одного из оштрафованных лиц. Верховный суд выявил пробелы в законодательстве и прекратил его применение.

Однако теперь профильные ведомства готовы восполнить пробелы, чтобы вернуть этот спорный инструмент в действие. Например, Минтранс предложил новое определение средней скорости — как отношение расстояния к затраченному времени на его преодоление. Также обсуждается вопрос взаимодействия камер в начале и конце участка дороги.

Согласно информации Соловьева, «местом нарушения» будут считать точку установки последней камеры, с помощью которой выявлено превышение скорости.

Регион нарушения также будут определять по последней камере.

Иван Соловьев считает, что штраф за среднюю скорость может вернуться вместе с вступлением в силу нового Кодекса об административных правонарушениях, запланированного на апрель 2014 года.

Однако, по его мнению, до сих пор остаются некоторые неустраненные правовые недоработки, которые за оставшееся время требуется учесть.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ПРАЙМ

Фото: Depositphotos