Водителям рассказали, когда вернут самый спорный штраф
Заслуженный юрист России Иван Соловьев поделился информацией о том, что штраф за среднюю скорость может быть вновь введен в апреле 2024 года.
Этот штраф существовал с 2013 по 2021 год, но был отменен из-за иска одного из оштрафованных лиц. Верховный суд выявил пробелы в законодательстве и прекратил его применение.
Однако теперь профильные ведомства готовы восполнить пробелы, чтобы вернуть этот спорный инструмент в действие. Например, Минтранс предложил новое определение средней скорости — как отношение расстояния к затраченному времени на его преодоление. Также обсуждается вопрос взаимодействия камер в начале и конце участка дороги.
Согласно информации Соловьева, «местом нарушения» будут считать точку установки последней камеры, с помощью которой выявлено превышение скорости.
Регион нарушения также будут определять по последней камере.
Иван Соловьев считает, что штраф за среднюю скорость может вернуться вместе с вступлением в силу нового Кодекса об административных правонарушениях, запланированного на апрель 2014 года.
Однако, по его мнению, до сих пор остаются некоторые неустраненные правовые недоработки, которые за оставшееся время требуется учесть.
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Источник: ПРАЙМ
Фото: Depositphotos
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