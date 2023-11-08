Skoda Kodiaq второго поколения — для всех, кроме Китая?

В Европе представили кроссовер Skoda Kodiaq второго поколения

Платформа MQB и двухэтажные фары сохранились, остальное – новое. Кузов визуально округлился, боковые зеркала перешли на вертикальные ножки, контрастная (серебристая или черная) задняя стойка роднит чешскую машину с электрокроссоверами Volkswagen.

Колесная база не изменилась, в длину машина прибавила 61 мм, а вот в ширину и высоту «усохла» на 18 и 4 мм соответственно. Судя по всему, прибавку пустили на объем багажника. При семиместной конфигурации он вырос с 270 до 340 л, у пятиместного кроссовера – с 835 до 910 литров.

Аналоговая комбинация приборов отправлена в отставку, теперь только виртуальная – на 10‑дюймовом дисплее. Центральный экран вырос до 13 дюймов.

Вместо неудобной сенсорной панели на Фольксвагенах чехи придумали более логичный блок управления микроклиматом. В каждой из трех крутилок встроен небольшой ЖК-дисплей, отображающий параметры работы. Назначение рукояток можно менять. Из других особенностей – бархотка для протирки мониторов, накладки для защиты торцов дверей и порога багажника.

Джойстик коробки передач перенесли на рулевую колонку, а тоннель целиком отдали под размещение мелких вещей.

Механической коробки отныне нет в принципе, только DSG. Моторную гамму составили агрегаты 1.5 TSI (150 л. с.), 2.0 TSI (204 л. с.) и 2.0 TDI (150 или 193 л. с.). Полный привод идет только с двумя наиболее мощными двигателями.

Принципиально новая версия – подзаряжаемый гибрид. Мотор 1.5 TSI с электрическим довеском вместе выдают 204 «лошади». В «зеленом» режиме можно проехать до 100 км. Возможна зарядка мощностью до 50 кВт, чего хватит для полного восстановления энергии всего за 30–40 минут. Такой Kodiaq комплектуется 6‑ступенчатым роботом и передним приводом.

Электропривод пятой двери входит в базовую комплектацию. В числе опций – проекционный дисплей, вентиляция и массажеры в передних сиденьях. Комплекс активной безопасности дополнили функции предупреждения об опасности открывания двери (сигнализирует о приближающихся транспортных средствах, начиная от велосипеда) и контроля встречного трафика при повороте налево (сама затормозит, если водитель не увидел помеху).

Автопарковщик умеет запоминать до 50 метров траектории перед остановкой. Причем для пяти точек парковки ее можно единожды записать в память машины, а потом активировать, оказавшись в том же месте снова. Контролировать процесс (хотя Kodiaq и делает всё самостоятельно) водитель может как со своего места, так и стоя снаружи на расстоянии не более 5 метров от автомобиля.

По предварительным данным, в гамме сохранится RS-версия. Для нее двигатель 2.0 TSI форсируют до 270 сил. Также поговаривают, что в Китае новый Kodiaq не появится. Некоторые уже поспешили сделать из этого вывод, что Skoda готовится покинуть китайский рынок. ­Официальной информации пока нет.

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