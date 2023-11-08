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Skoda Kodiaq второго поколения — для всех, кроме Китая?

В Европе представили кроссовер Skoda Kodiaq второго поколения

Платформа MQB и двухэтажные фары сохранились, остальное – новое. Кузов визуально округлился, боковые зеркала перешли на вертикальные ножки, контрастная (серебристая или черная) задняя стойка роднит чешскую машину с электрокроссоверами Volkswagen.

Колесная база не изменилась, в длину машина прибавила 61 мм, а вот в ширину и высоту «усохла» на 18 и 4 мм соответственно. Судя по всему, прибавку пустили на объем багажника. При семиместной конфигурации он вырос с 270 до 340 л, у пятиместного кроссовера – с 835 до 910 литров.

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Аналоговая комбинация приборов отправлена в отставку, теперь только виртуальная – на 10‑дюймовом дисплее. Центральный экран вырос до 13 дюймов.

Вместо неудобной сенсорной панели на Фольксвагенах чехи придумали более логичный блок управления микроклиматом. В каждой из трех крутилок встроен небольшой ЖК-дисплей, отображающий параметры работы. Назначение рукояток можно менять. Из других особенностей – бархотка для протирки мониторов, накладки для защиты торцов дверей и порога багажника.

Джойстик коробки передач перенесли на рулевую колонку, а тоннель целиком отдали под размещение мелких вещей.

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Механической коробки отныне нет в принципе, только DSG. Моторную гамму составили агрегаты 1.5 TSI (150 л. с.), 2.0 TSI (204 л. с.) и 2.0 TDI (150 или 193 л. с.). Полный привод идет только с двумя наиболее мощными двигателями.

Принципиально новая версия – подзаряжаемый гибрид. Мотор 1.5 TSI с электрическим довеском вместе выдают 204 «лошади». В «зеленом» режиме можно проехать до 100 км. Возможна зарядка мощностью до 50 кВт, чего хватит для полного восстановления энергии всего за 30–40 минут. Такой Kodiaq комплектуется 6‑ступенчатым роботом и передним приводом.

Электропривод пятой двери входит в базовую комплектацию. В числе опций – проекционный дисплей, вентиляция и массажеры в передних сиденьях. Комплекс активной безопасности дополнили функции предупреждения об опасности открывания двери (сигнализирует о приближающихся транспортных средствах, начиная от велосипеда) и контроля встречного трафика при повороте налево (сама затормозит, если водитель не увидел помеху).

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Автопарковщик умеет запоминать до 50 метров траектории перед остановкой. Причем для пяти точек парковки ее можно единожды записать в память машины, а потом активировать, оказавшись в том же месте снова. Контролировать процесс (хотя Kodiaq и делает всё самостоятельно) водитель может как со своего места, так и стоя снаружи на расстоянии не более 5 метров от автомобиля.

По предварительным данным, в гамме сохранится RS-версия. Для нее двигатель 2.0 TSI форсируют до 270 сил. Также поговаривают, что в Китае новый Kodiaq не появится. Некоторые уже поспешили сделать из этого вывод, что Skoda готовится покинуть китайский рынок. ­Официальной информации пока нет.

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За РулемМилешкин Кирилл
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

-7