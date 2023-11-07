В АВТОВАЗе анонсировали выпуск седана на заводе Lada Санкт-Петербург

Глава АВТОВАЗа Cоколов озвучил сроки полномасштабного запуска производства Lada

Производственные мощности АВТОВАЗа на бывшем заводе Nissan пока не работают полноценно. Об этом в ходе своего выступления на бизнес-конференции технологий и инноваций «Баркемп-2023. Национальная технологическая инициатива 20.35» сообщил глава компании Максим Соколов.

Он напомнил, что с момента запуска площадки «Lada Санкт-Петербург» в июне текущего года с конвейера сошло «более 100 автомобилей». Предполагается, что на полную мощность завод заработает в следующем году, но многое будет зависеть от темпа переговорного процесса и запуска новых продуктов в новом статусе АВТОВАЗа, которое он получил в сентябре, уточнил глава предприятия.

Вероятно, имеются в виду наложенные в отношении предприятия санкции в августе 2023 года. Соколов подчеркнул, что, несмотря на это, предприятие четко следует намеченному плану по запуску новых моделей в партнерстве с китайским автопромом на заводе в Петербурге.

«Я и сейчас подтверждаю, что с нашими восточными партнерами мы ведем активный переговорный процесс, и ряд новых продуктов и проектов реализуем на площадке петербургского завода. В частности, в следующем году с конвейера Lada Санкт-Петербург сойдет седан», — уточнил топ-менеджер.

В планах АВТОВАЗа — открытие инжинирингового центра, подытожил Соколов.

АВТОВАЗ заключил сделку по выкупу доли в «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» за 1 евро в начале 2023 года, в середине июня конвейер был перезапущен. Предприятие выпускает кроссовер LADA X-cross 5 — адаптированной версии китайской FAW Bestune T77.

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Источник: Fontanka.ru

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС