Эти машины за 750 тысяч рублей не ломаются с годами, несмотря на пробег в 300 тысяч км
Одним из важных критериев при покупке автомобиля является его надежность. В последнее время российский рынок сильно изменился, особенно после ухода некоторых европейских брендов. Эксперты автоотрасли составили рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом, которые не требуют ремонта годами. Причем такие машины можно купить по цене 750 тысяч рублей.
В частности, эксперты назвали кроссовер Renault Duster, который известен не только своей надежностью, но и низкими расходами на обслуживание. Причем автомобиль способен преодолевать различные дорожные условиями. При выборе этой марки стоит обратить внимание на модели первого поколения 2010-2012 годов с пробегом около 200 тысяч километров, советуют эксперты.
В топ-5 попали и отечественная Lada Vesta – основными критериями при выборе этого автомобиля являются надежность и доступная цена. За 750 тысяч рублей можно найти модели 2015-2017 годов в хорошем состоянии с пробегом до 150 тысяч километров.
Еще одним надежным автомобилем эксперты назвали Skoda Octavia, эту комфортабельную семейную машину тоже можно найти по цене до 750 тысяч рублей. Речь идет о моделях третьего поколения 2013-2014 годов с пробегом до 300 тысяч километров.
Автомобиль немецкого автопрома Audi тоже отличается надежностью. Эксперты советуют присмотреться к Audi A4, в пределах указанного бюджета в 750 тысяч рублей можно приобрести модели третьего и четвертого поколений 2006-2009 годов с пробегом около 300 тысяч километров и не беспокоиться о ремонте долгие годы.
В рейтинг надежных автомобилей за 750 тысяч рублей попал японский Nissan Qashqai. Отмечается, что на обслуживание Nissan Qashqai может уйти больше денег, чем на другие модели. Эксперты советуют выбирать модели 2007-2010 годов с пробегом до 300 тысяч километров в хорошем состоянии.
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Источник: Technodzen.com
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