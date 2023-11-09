В пригороде Сочи Lada Vesta сорвалась с 50-метрового обрыва и ударилась о бетон

Пассажиров упавшей с обрыва Весты спасла ЭРА-ГЛОНАСС – их нашли в полной темноте

Тяжелое ДТП произошло 30 октября в пригороде Сочи. На улице Джапаридзе в селе Пластунка белая Лада Веста улетела с обрыва. По одним данным, высота падения составила более 50 метров, по другим – около 20. Есть расхождения и по количеству людей в машине: один источник указывает, что помимо водителя в салоне было два человека, другой же сообщает, что трое.

Падение произошло уже вечером, с дороги машину не было видно

Как бы то ни было, машина упала с солидной высоты на бетонную плиту. Но людям удалось выжить – во многом благодаря работе служб «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112». По статистике, взаимодействие систем сокращает время реагирования спасателей более чем на 30%.

Силы МЧС прибыли на место уже через 10 минут

В машине сработала кнопка SOS, на пульт «112» поступил автоматический вызов, информация тут же была передана спасателям, которые через прибыли на место через 10 минут после аварии. В компании «ЭРА-ГЛОНАСС» отмечают, что решающую роль сыграли точные координаты, переданные в автоматическом сообщении, потому что машина находилась вне видимости.

«Меня удивила точность данных от «ЭРА-ГЛОНАСС», она очень точно указала месторасположение автомобиля, который не было видно с дороги. В тёмное время суток на его поиск могло уйти значительное время, от которого зависит жизнь человека», — рассказал начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России Николай Сытник.

Спасатели вытащили людей из покореженной машины и подняли наверх при помощи альпснаряжения. Один из пострадавших не мог самостоятельно двигаться, ему оказали доврачебную помощь и передали специалистам скорой помощи. На данный момент жизнь и здоровье всех участников инцидента вне опасности.

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Источник: ЭРА-ГЛОНАСС, yugopolis.ru

Фото: Служба спасения Сочи