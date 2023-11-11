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Автоэксперты попались на организации фиктивных ДТП

В Новосибирске задержали банду, устраивавшую аварии на дорогах

Шесть злоумышленников из Новосибирска, являвшихся автоэкспертами по оценке ущерба, организовали пять фиктивных ДТП, страховая выплата по которым составила 1,6 млн рублей. Пострадавшими в авариях были владельцы дорогостоящих автомобилей иностранного производства, а виновными – собственники транспортных средств с действующими страховыми полисами ОСАГО.

После инсценировки и оформления аварии сообщники проводили оценку якобы полученного ущерба. Возмещение по восстановительному ремонту сообщники забирали себе.

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27-летний лидер и пятеро участников организованной группы в возрасте от 23 до 33 лет, подозреваемых в описанном мошенничестве, уже задержаны сотрудниками угрозыска Новосибирской области.

«В ходе обысков в офисах, а также по местам проживания злоумышленников обнаружены и изъяты банковские карты, бухгалтерская документация, электронные носители информации, телефоны, компьютеры», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.5 УК РФ, лидер и двое участников группы заключены под стражу, остальным запрещены «определенные действия», пишет источник. Расследование по делу продолжается – возможно, установлены еще не все подобные эпизоды…

Источник: МВД Медиа

Фото: YouTube

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