Марка Haima снова в России: китайский производитель открывает в регионах сеть автосалонов

Haima анонсировал старт продаж кроссоверов и минивэнов в РФ до конца 2023 года

Автопроизводитель из Китая Haima анонсировал отправку на российский рынок кроссоверов S8. Такое сообщение распространила компания, опубликовав в своих соцсетях фотографии десятков машин.

Кроссовер 8S своими габаритами напоминает ушедшую с рынка РФ японскую Toyota RAV4. Китайский автомобиль оснащен бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 195 л.с. Агрегат работает совместно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, «механика» и полный привод не предусмотрены. Чтобы разогнаться до скорости 100 км/ч кроссоверу понадобится 7,8 с.

Haima S8

В планах китайской компании выйти на рынок России с минивэнами 7X, двигатель и трансмиссия у которых будут идентичны кроссоверу 8S.

О возвращении бренда Haima в Россию стало известно весной 2023 года. Автомобили марки Haima уже знакомы российским автовладельцам, на протяжении пяти лет с 2011 по 2016 годы в РФ работало представительство бренда. Модельный ряд тогда состоял из трех моделей: седаны и хетчбэки Haima 3, и многим они напоминали Mazda 3.

На российском сайте бренда появилась информация, что сразу несколько автосалонов ожидают открытия в разных городах России, но пока исключительно в регионах. Ближайший от Москвы располагается в Ярославле.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Haima