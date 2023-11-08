Дефицит иномарок в России решается посредством параллельного импорта

Автодилер перечислил иномарки, которые стали дефицитными на российском рынке

В дилерских центрах России образовался дефицит новых автомобилей зарубежных производителей, включая Skoda Rapid, Hyundai Solaris и Kia Rio. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Комментируя ситуацию на российском авторынке, он подчеркнул, что дефицит в основном распространяется на европейские, корейские и японские марки.

«Например, у дилеров отсутствуют в наличии такие востребованные модели в сегменте новых автомобилей, как Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio, а также автомобили бренда Toyota», — перечислил собеседник издания.

Стоит отметить, что по состоянию на начало текущего года портфель представителей отечественного авторитейла состоял из 486 наименований. Этот показатель уменьшился на 132 позиции в сравнении с прошлым, 2022 годом.

Отчасти дефицит автомобилей решается посредством параллельного импорта. В рамках этой схемы на территорию России завозится порядка 500 моделей от 85 автопроизводителей. Но в данном случае речь идет только о штучных экземплярах премиального сегмента. К ним относятся в том числе, модели брендов Porsche, Lamborghini, автомобили Ferrari и Maybach, резюмировал Житнухин.

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Источник: rg.ru

Фото: Unsplash