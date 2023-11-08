Автомобили отечественных производителей выросли в цене с начала 2023 года на 8,08%

Автостат зафиксировал падение цен на рынке новых автомобилей до 2,89 млн рублей

С начала 2023 года цены на иномарки на российском рынке выросли на 8-14%, это в два раза выше уровня инфляции. По состоянию на октября 2023 года средневзвешенная цена новой машины составила 2,89 млн руб. Такими данными с Autonews.ru поделились в аналитическом агентстве «Автостат».

Средняя цена на автомобиль в сентябре составила 3,03 млн рублей, в августе — 3,13 млн рублей, в июле 2,85 млн рублей. Аналитики Автостата объяснили, что в среднем цена снизилась не на фоне общего падения стоимости автомобилей на рынке, а в связи с увеличением доли бюджетных моделей в продажах. Напомним, в 2022 году средняя цена на авто составляла 2,29 млн рублей, а в 2021 — 1,99 млн рублей — разница очевидна.

За девять месяцев 2023 года цены на автомобили в РФ выросли на 8,08% по данным Росстата, причем основной рост пришелся на август и сентябрь. Сильнее всего подорожали иномарки с пробегом (+13,66%), для сравнения — в первом полугодии рост составлял всего 5,29%.

Новые иномарки за первое полугодие 2023 года практически не выросли в цене, но к октябрю рост составил 4,35%, отмечают в Росстате. Отечественные автомобили росли в цене постепенно, с начала 2023 года их цена выросла на 8,08%. Эксперты и участники авторынка объяснили изданию рост цен повышением утильсбора и ослаблением курса рубля.

Ранее стало известно, что в РФ в 2022 году стоимость новых легковых автомобилей выросла на 24,33%. Это рекордный показатель с 2002 года, больше всего подорожали новые иномарки, а также продукция отечественных брендов.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Depositphotos