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Volkswagen Tavendor
Полноприводный кроссовер Volkswagen Tavendor доступен на рынке РФ по цене от 6,8 млн рублей
Кроссовер Volkswagen Tavendor можно купить в...
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Полноприводный кроссовер Volkswagen Tavendor доступен на рынке РФ по цене от 6,8 млн рублей

Кроссовер Volkswagen Tavendor можно купить в России с экономией почти в 1,5 млн

На рынке России стартовали продажи полноприводного кроссовера Volkswagen Tavendor. Корреспондент Autonews.ru узнал подробности у одного из российских дилеров.

Производится автомобиль в Китае совместным предприятием SAIC-Volkswagen. Габаритами кроссовер напоминает модель Touareg, он создан на платформе MQB. У него массивный спойлер, хромированные вставки на кузове, рельефный капот, панорамный люк и оригинальная перемычка между фарами, которая светится. В салоне кроме многофункционального руля два сенсорных дисплея.

Volkswagen Tavendor
Volkswagen Tavendor
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В одном из московских салонов есть в наличии автомобиль можно с двигателем объемом 2,0 л и мощностью 220 л.с., АКПП, полный привод. Максимальная скорость ограничена отметкой в 220 км/ч. В списке опций: светодиодная оптика, задние парктроники, круиз-контроль, дистанционный ключ и климат-контроль.

Стоимость автомобиля в этой комплектации составляет 7,1 млн рублей. Но можно сэкономить, оформив кредит и сдав старую машину в трейд-ин. Тогда за кроссовер заплатить нужно будет до 5,7 млн рублей. Цена в другом салоне была ниже — 6,8 млн рублей. Экономия на скидке, трейд-ин и кредите получится до 700 тысяч рублей.

Источник: Autonews.ru

Фото: Volkswagen

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За РулемСветлана Тарасенко
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