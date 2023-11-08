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Участникам Формулы-1 ограничили время разработок над новым двигателем до 400 и 500 часов
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Участникам Формулы-1 ограничили время разработок над новым двигателем до 400 и 500 часов

Mercedes опережает соперников в разработках двигателя на несколько месяцев

Ford, сотрудничающий с Red Bull, а также Audi присоединятся к четырем поставщикам двигателей чемпионата мира Формула-1. Это произошло на фоне изменений технического регламента, запланированного на 2026 год, а также после покупки Audi контрольного пакета акций Sauber.

По сообщению Formu1a.uno, первые версии модернизированных двигателей появятся уже в 2024 году. На текущий момент у Mercedes явное преимущество над своими соперниками. Вполне вероятно, что тестирование новой силовой установки он проведет на несколько месяцев раньше остальных участников гонки. Но о преимуществе немецкой команды в других аспектах не идет речи.

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Стоит отметить, что согласно изменениям в регламенте, у команд ограничено время на разработку двигателей. Сейчас оно составляет 700 часов в год для двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и 500 часов для системы ERS. Уже начиная с 2027 года и по 2030-й продолжительность работы сократится до 500 и 400 часов соответственно.

Источник: Championat.com

Фото: Unsplash

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За РулемСветлана Тарасенко
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