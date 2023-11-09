В Россию едет Haval Monster – скоро будет

Продажи нового Haval Monster начнутся в России в 2024 году

Кроссовер Haval Monster недавно заметили около одного из автосалонов в Москве. Как подтвердили «Китайским автомобилям» два независимых друг от друга источника в дилерском сообществе, модель официально будет представлена на нашем рынке летом 2024 года и станет частью F-серии.

Haval Monster

К моменту выхода внешний вид кроссовера может быть несколько переработан, а название изменено. Скорее всего, этот автомобиль станет частью F-серии. Вполне возможно, что он будет известен под именем Haval F8, а его сборку наладят на заводе Haval под Тулой.

Haval Monster появился на китайском рынке в конце 2021 года. Построен он на платформе L.E.M.O.N, она же лежит в основе Haval Jolion и Dargo.

Габариты модели (длина, ширина, высота): 4780 х 1890 х 1675 мм, колесная база - 2800 мм.

Haval Monster

Предлагается несколько вариантов силовых установок: 1,5-литровый двигатель на 184 л.с., 2-литровый мощностью 224 л.с. и гибридная версия с 1,5-литровым мотором. Коробка передач - 7-ступенчатый робот. Полный привод доступен только для модификации с 2-литровым мотором.

Замеченный в России Monster оснащён 2-литровым мотором. Какие варианты двигателей предложат в России – неизвестно, как и цена.

Haval Monster

На домашнем рынке за Монстра просят 130-167 тыс. юаней (1,66-2,13 млн рублей).

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Китайские автомобили»

Фото: Haval