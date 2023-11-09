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Пилот Mercedes Джордж Расселл сошел с дистанции в Гран-при Сан-Паулу

Британский пилот Джордж Расселл закончит сезон Формулы-1 с другим двигателем

Из-за перегрева силовой установки болид британского пилота команды Mercedes-AMG Petronas Motorsport Джорджа Расселла сошел с трассы во время этапа Формулы-1 в Сан-Паулу. Этот двигатель уже не будет использован, и оставшиеся две гонки чемпионата в Лас-Вегасе и Абу-Даби на болид установят другую силовую установку.

Вполне вероятно, что команде удастся избежать штрафов из-за замены установки – специалисты поставят на машину 25-летнего гонщика двигатель, который ранее уже использовался в ходе сезона.

Машина Расселла на пит-лейн в Сан-Паулу
Машина Расселла на пит-лейн в Сан-Паулу
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Главный гоночный инженер команды Риккардо Мускони подчеркнул, что изначально это именно так и задумывалось.

«Гонка на Интерлагосе должна была стать последней для его прошлой силовой установки. Почему мы решили снять его с гонки? Мы увидели на телеметрии некоторые тревожные признаки относительно давления и температуры. В какой-то момент стало понятно, что двигатель выйдет из строя», — объясняет инженер.

По словам Мускони для того, чтобы избежать возгорания и возможного повреждения других элементов машины, руководство команды приняло логичное и единственно правильное решение снять болид с дистанции.

Мускони выразил надежду, что с другой силовой установкой во время последних двух гонок у Расселла не должно возникнуть никаких проблем.

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Источник: F1news.ru

Фото: IMAGO/HochZwei

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