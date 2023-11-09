В Sollers объяснили дефицит «УАЗ Патриот» сменой поставщиков комплектующих

УАЗ: до конца года дефицит «Патриотов» и «Пикапов» у дилеров полностью устранят

Дефицит автомобилей «УАЗ Патриот» и «Пикап» образовался на российском рынке. «Газета.Ru» выяснила, что практически во всех салонах остались единицы внедорожников, ограниченные поставки планируются в декабре.

Владельцы УАЗ — Sollers, в комментарии изданию подтвердили информацию о дефиците автомобилей, выразив уверенность, что приложат все усилия для скорейшего решения этой проблемы. Официальный представитель компании Алина Комарова с сожалением отметила, что некоторый дефицит ассортимента по модельному ряду «Патриот» и «Пикап» присутствует. Она объяснила это тем, что до начала III квартала текущего года УАЗ ограничил объемы производства из-за поисков необходимых комплектующих и перехода на новых поставщиков.

«Однако к настоящему моменту никаких производственных ограничений нет, и мы рассчитываем, что до конца этого года ассортимент моделей и дилерские стоки будут полностью восстановлены», — уточнила представитель компании.

В одном из московских салонов рассказали, что небольшая партия «Патриотов» и «Пикапов» поступит в декабре, при этом порекомендовали «бронировать их сейчас».

«Сейчас в наличии автомобилей нет, все продано, ближайшая поставка «Патриотов» в базовой комплектации ожидается в следующем году. В середине месяца должны приехать автомобили в исполнении Base ИКАР с пакетом Limited по цене 1,9 млн рублей», — сообщили в другом дилерском центре УАЗ в Москве.

По словам дилера УАЗ в Поволжье, выбора среди внедорожников «Патриот» в минимальной комплектации практически нет. Одна машина за 1,73 млн рублей забронирована клиентом, есть модель по цене 1,8 млн рублей, но продавец предупреди о возможном подорожании к концу года минимум на 100 тысяч рублей.

На Урале УАЗ «Патриот» тоже исчисляются единицами, сотрудник дилерского центра уточнил, что в наличии только пять внедорожников по цене от 1,62 млн рублей.

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Источник: Gazeta.ru

Фото: Depositphotos