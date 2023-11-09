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Водителям объяснили, в каких ситуациях им грозит штраф 5000 рублей при обгоне машины ДПС
Водителям объяснили, в каких ситуациях им грозит штраф 5000 рублей при обгоне машины ДПС
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Водителям объяснили, в каких ситуациях им грозит штраф 5000 рублей при обгоне машины ДПС

ГИБДД: обгон водителем машины ДПС грозит штрафом и лишением водительских прав

Большинство водителей сталкивались с ситуаций, когда впереди идущий автомобиль ДПС движется медленно. Но решение обогнать патрульный автомобиль несет определенные риски, эксперты njcar.ru выяснили — почему.

Дело в том, что обгон служителей закона грозит водителям штрафом в 500 рублей или лишением водительских прав. Если совершать обгон по встречной полосе с пересечением сплошной линии разметки, в этом случае инспекторы ДПС составят протокол о нарушении ПДД.

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Стоит помнить, что обгон полицейских без выезда на встречную полосу тоже не всегда будет безопасным. За превышение скорости до 20 км/ч от разрешенной штрафовать не будут, но вполне вероятно, что в полицейской машине, которую хочет обогнать водитель, установлена камера автоматической фиксации скорости.

Если патруль ДПС движется со скоростью 70 км/ч на участке с ограничением в 60 км/ч, благодаря устройству контроля скорости инспекторы патрульной службы докажут, что водитель при обгоне их машины увеличил скорость до 90 км/ч. А за это уже могут оштрафовать.

В ситуациях, когда патрульный автомобиль едет с включенными сиреной и мигалкой, в соответствии с Правилами дорожного движения (ПДД) в пункте 3.2 говорится, что «запрещается обгонять транспортное средство, имеющее специальные цветографические схемы с включенным синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом». За нарушение — штраф в размере 5000 рублей, или лишение водительских прав на 1,5 года.

Если сотрудники ДПС заметят при обгоне их машины, что на автомобиле не работает, например, повторитель стоп-сигнала, они выпишут предписание на устранение неисправности в течение 10 дней.

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Источник: Njcar.ru

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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