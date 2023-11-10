#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему «слуги народа» не могут ездить на Аурусах
Почему «слуги народа» не могут ездить на Аурусах
«За рулем» объяснил, реально ли пересадить...
MC20 Notte
Гонщик Maserati Андреа Бертолини участвовал в создании суперкара MC20 Notte
Maserati выпустила ограниченную серию суперкара...
Испытали 11 шаровых опор — рекомендовать можем только две!
Испытали 11 шаровых опор — рекомендовать можем только две!
«За рулем» провел экспертизу шаровых опор для...

Гонщик Maserati Андреа Бертолини участвовал в создании суперкара MC20 Notte

Maserati выпустила ограниченную серию суперкара MC20 Notte всего 50 экземпляров

Maserati представила специальную версию суперкара MC20 Notte ночь в переводе с итальянского). Автомобиль выпустят ограниченной серией всего в 50 экземпляров. Дизайн кузова выполнен в «мистическом» черном цвете.

В разработке этого проекта наряду с дизайнерами Maserati участвовал гонщик и чемпион мира GT1 Андреа Бертолини, вместе они работали над созданием отличительных характеристик экстерьера и интерьера машины.

MC20 Notte
MC20 Notte
9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Еще один китайский седан российской сборки

Индивидуальной особенностью суперкара является дизайн кузова, выполненный в «мистическом» черном цвете «nero essenza» — темный, как сама ночь. Этот черный оттенок дополняет «матовое белое золото», которым украшена эмблема, боковые логотипы и надпись Maserati.

В салоне спортивные сиденья обиты черно-серой алькантарой с желтой строчкой, о том, что это ограниченная серия свидетельствует эксклюзивная металлическая пластина с надписью «Una Di 50» (одна из 50 – итал.) между подголовниками.

MC20 Notte
MC20 Notte

У Maserati MC20 Notte двигатель V6 Nettuno объемом 3,0 л с двойным турбонаддувом и сухим картером, мощность которого составляет 621 л.с. и крутящий момент 730 Нм.

По всему миру уже открыты предзаказы на эту ограниченную серию. Всех, кто приобрел MC20 Notte, пригласят на специальное мероприятие, организованное Maserati, для испытаний своего нового суперкара.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Carsweek.ru

Фото: Maserati

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Поделиться:
Оцените материал:
0