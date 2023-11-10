Гонщик Maserati Андреа Бертолини участвовал в создании суперкара MC20 Notte
Maserati представила специальную версию суперкара MC20 Notte ночь в переводе с итальянского). Автомобиль выпустят ограниченной серией всего в 50 экземпляров. Дизайн кузова выполнен в «мистическом» черном цвете.
В разработке этого проекта наряду с дизайнерами Maserati участвовал гонщик и чемпион мира GT1 Андреа Бертолини, вместе они работали над созданием отличительных характеристик экстерьера и интерьера машины.
Индивидуальной особенностью суперкара является дизайн кузова, выполненный в «мистическом» черном цвете «nero essenza» — темный, как сама ночь. Этот черный оттенок дополняет «матовое белое золото», которым украшена эмблема, боковые логотипы и надпись Maserati.
В салоне спортивные сиденья обиты черно-серой алькантарой с желтой строчкой, о том, что это ограниченная серия свидетельствует эксклюзивная металлическая пластина с надписью «Una Di 50» (одна из 50 – итал.) между подголовниками.
У Maserati MC20 Notte двигатель V6 Nettuno объемом 3,0 л с двойным турбонаддувом и сухим картером, мощность которого составляет 621 л.с. и крутящий момент 730 Нм.
По всему миру уже открыты предзаказы на эту ограниченную серию. Всех, кто приобрел MC20 Notte, пригласят на специальное мероприятие, организованное Maserati, для испытаний своего нового суперкара.
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Источник: Carsweek.ru
Фото: Maserati
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