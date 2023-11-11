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Самый масштабный проект «Автодора» — новый мост через Волгу (видео)

«Автодор» показал почти достроенный мост через Волгу на трассе М-12

Государственная компания «Автодор» показала видео с дрона, на котором видно строящийся мост через Волгу, являющийся частью новой трассы М-12 «Восток». В компании подчеркивают, что это не только крупнейший объект на М-12, но и вообще самое большое искусственное сооружение на всей сети дорог «Автодора».

Длина моста составляет 3362 метра, ширина – 25 метров, пролетные сооружения стоят на 28 опорах. В начале ноября строители отчитались об окончании укладки асфальтобетона, и в данный момент уже идет установка барьерных ограждений. Сообщается, что первые машины поедут по мосту с открытием самой трассы.

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Еще один китайский седан российской сборки

После ввода трассы в эксплуатацию время в пути между Москвой и Казанью сократится до 6,5 часов, то есть в два раза. В июне 2023 года замглавы правительства Марат Хуснуллин сообщал, что движение на указанном участке будет открыто до конца текущего года.

В дальнейшем трассу продлят до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. Напомним, по проекту дорога должна связать Москву, Владимир, Муром, Арзамас, Казань, Екатеринбург. Строительство начато в 2021-м, а полностью закончить его планируется в 2025 году.

Источник: Автодор

Фото: VK

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