#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo
Названы самые дорогие в обслуживании иномарки
Согласно данным Fresh самыми дорогими в...
Самый масштабный проект «Автодора» — новый мост через Волгу (видео)
Самый масштабный проект «Автодора» — новый мост через Волгу (видео)
«Автодор» показал почти достроенный мост через...
ГАЗ М-21И 1959 года
Древние «Волги» по цене квартиры: ТОП-5 самых дорогих вариантов
Подборка из пяти самых дорогих автомобилей ГАЗ...

Новый Kia Carnival 2025 впервые показали изнутри

Новые подробности о Kia Carnival стали известны накануне официального выхода

Внешне Carnival 2025 получил более агрессивный дизайн с более угловатыми линиями и увеличенной решеткой радиатора.

Kia Carnival 2025
Kia Carnival 2025

В задней части автомобиля также произошли изменения: новые фонари, более крупная задняя дверь и обновленный бампер.

Интерьер Kia Carnival 2025
Интерьер Kia Carnival 2025
9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Новый Kia Carnival 2025 показали на видео

Внутри Carnival 2025 получил новый двухцветный салон с отделкой из искусственной кожи и дерева. Главным изменением является новый селектор передач, который заменил традиционный рычаг.

Центральная консоль также была упрощена за счет уменьшения количества кнопок. Вместо них используется сенсорная панель.

Интерьер Kia Carnival 2025
Интерьер Kia Carnival 2025

В салоне добавлены два экрана: 12,3-дюймовый сенсорный дисплей для приборной панели и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей для мультимедиа.

Kia Carnival 2025 будет предлагаться с гибридной трансмиссией, которая сочетает 2,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Мощность гибридной установки составляет 265 л. с.

Источник: Motor1

Фото: Kia

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Carnival (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Carnival  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.

Недостатки:

Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.

Комментарий:

Хороший автомобиль. Советую брать!

0