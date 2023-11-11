Новый Kia Carnival 2025 впервые показали изнутри
Внешне Carnival 2025 получил более агрессивный дизайн с более угловатыми линиями и увеличенной решеткой радиатора.
В задней части автомобиля также произошли изменения: новые фонари, более крупная задняя дверь и обновленный бампер.
Внутри Carnival 2025 получил новый двухцветный салон с отделкой из искусственной кожи и дерева. Главным изменением является новый селектор передач, который заменил традиционный рычаг.
Центральная консоль также была упрощена за счет уменьшения количества кнопок. Вместо них используется сенсорная панель.
В салоне добавлены два экрана: 12,3-дюймовый сенсорный дисплей для приборной панели и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей для мультимедиа.
Kia Carnival 2025 будет предлагаться с гибридной трансмиссией, которая сочетает 2,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Мощность гибридной установки составляет 265 л. с.
Источник: Motor1
Фото: Kia
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Отзывы о Kia Carnival (1)
Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.
Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.
Хороший автомобиль. Советую брать!