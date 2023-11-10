Беспилотные авто не востребованы пока в РФ из-за отсутствия инфраструктуры — эксперт

Автоэксперт объяснил, почему каршеринг и беспилотные авто не заменят личное авто

В России сохранится тенденция иметь собственный автомобиль, несмотря на популярность каршеринговых сервисов. Такое мнение в беседе с Общественной службой новостей выразил автоэксперт Владимир Сажин.

Развитие технологий способствует популярности каршеринга и беспилотных автомобилей. Рассуждая о перспективах автомобильной отрасли, Сажин подчеркнул, что все новации призваны облегчить жизнь, но есть нюансы.

«Каждый человек, обладающий водительским удостоверением, может сесть за руль любого автомобиля, взять его в аренду. При этом ему не нужно его содержать, платить страховку и налоги, заправлять бензином. Все это входит в поминутную оплату», — отмечает собеседник издания.

Но с использованием каршеринга нужно быть предельно осторожными, потому что, если арендовать машину и невнимательно осмотреть ее на предмет возможных повреждений или некорректно завершить аренду, можно попасть на штрафы. В случае ДТП на каршеринговом автомобиле, кроме выплаты за причиненный ущерб водитель заплатит еще и большие штрафы, предусмотренные договором.

«Когда мы берем авто в аренду, не читаем мелкий шрифт, а каршеринговые фирмы на этом как раз зарабатывают. На штрафных санкциях, нарушениях правил парковки, дорожного движения, повреждениях транспортного средства. Люди при этом начинают страдать», — перечисляет автоэксперт.

В любом случае каршеринг будет только временной заменой собственного автомобиля, констатирует Сажин. Основная масса автолюбителей будет придерживаться тенденции иметь свой автомобиль, за который нагрузка будет меньше в случае его повреждения.

Что касается беспилотного транспорта, массового перехода на него пока не случится, потому что у нас не развита инфраструктура для этого вида транспорта, объясняет эксперт. К тому же эта система работает по спутнику, и, если он отключится, автомобиль станет просто грудой железа, резюмировал Сажин.

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Источник: Osnmedia.ru

Фото: Depositphotos