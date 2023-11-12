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Бентли-мишки: для ребенка, у которого есть все

Компания Bentley выпустила четырех плюшевых медвежат по цене 7-9 тыс. рублей

Эти милые игрушки станут для кого-то отличным подарком под рождественской елкой, особенно для тех детей, чьи родители являются поклонниками автомобилей Bentley.

Медвежат можно приобрести онлайн или в автосалонах Bentley. У каждого из них есть свой стиль и индивидуальность.

Медвежата Bentley
Медвежата Bentley
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Еще один китайский седан российской сборки

Медвежонок Инженер в бело-зеленом комбинезоне и кепке с логотипом Bentley подойдет для молодых автолюбителей и будущих инженеров.

Гонщик вдохновлен днями славы Bentley в Ле-Мане - он облачен в стильный шарф в горошек, шлем, гоночные очки и куртку-бомбер.

Special Edition Signature Bear (Представительный) с бантом из серых и зеленых лент подходит для официальных мероприятий.

А Уютный мишка - самый младший в семье Bentley, одет в вязаный джемпер и шапку-бобби с логотипом Bentley. Он олицетворяет комфорт и стиль.

Цена каждого медвежонка - 80 долларов, а Signature обойдется чуть дороже - в 98 долларов. Каждая игрушка упакована в специальный противопыльный мешочек с логотипом Bentley из 100% хлопка.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Motor1

Фото: Bentley

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Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За РулемАлексеева Елена
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