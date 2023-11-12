Бентли-мишки: для ребенка, у которого есть все
Эти милые игрушки станут для кого-то отличным подарком под рождественской елкой, особенно для тех детей, чьи родители являются поклонниками автомобилей Bentley.
Медвежат можно приобрести онлайн или в автосалонах Bentley. У каждого из них есть свой стиль и индивидуальность.
Медвежонок Инженер в бело-зеленом комбинезоне и кепке с логотипом Bentley подойдет для молодых автолюбителей и будущих инженеров.
Гонщик вдохновлен днями славы Bentley в Ле-Мане - он облачен в стильный шарф в горошек, шлем, гоночные очки и куртку-бомбер.
Special Edition Signature Bear (Представительный) с бантом из серых и зеленых лент подходит для официальных мероприятий.
А Уютный мишка - самый младший в семье Bentley, одет в вязаный джемпер и шапку-бобби с логотипом Bentley. Он олицетворяет комфорт и стиль.
Цена каждого медвежонка - 80 долларов, а Signature обойдется чуть дороже - в 98 долларов. Каждая игрушка упакована в специальный противопыльный мешочек с логотипом Bentley из 100% хлопка.
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Источник: Motor1
Фото: Bentley
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