Новый Land Cruiser 100 – его можно купить в России!

На продажу выставили абсолютно новый Land Cruiser 100 за 23 млн рублей

В Тольятти на продажу выставили новый Toyota Land Cruiser 100. Машина выпущена в 2002 году, имеет минимальный, чисто «заводской», пробег и затянутый в полиэтилен салон. Объявление о продажи этой машины прокомментировал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Он вспомнил о стереотипе: если бы сейчас выпускали «настоящие» автомобили без электроники и усложнений в конструкции, на них был бы огромный спрос. Продающийся Land Cruiser журналист адресует как раз тем, кто придерживается такого мнения.

Toyota Land Cruiser 100

Toyota Land Cruiser 100 Toyota Land Cruiser 100

«Абсолютное новье – с пробегом 58 км. Конфетка. Еще дорест – 2002 года выпуска. С неубиваемой "восьмеркой" 2UZ-FE 4.7 (238 л.с.) и старорежимным гидроавтоматом Aisin. С маслом подскажу – ресурс будет не меньше 500 000 км, до пенсии хватит. Раздаточная коробка с понижайкой, жесткий задний мост – все, как вы любите. Вас не будет изнурять блеск экранов, вы сможете уверенно тыркать кнопки однодиновой магнитолы. Можно вкрячить фаркоп и таскать хоть танк», – написал Максим Кадаков.

Завершается пост главреда «За рулем» указанием цены («всего 23 млн рублей») и каверзным вопросом: «всяко лучше, чем непонятные китайские понты типа HiPhi X, правда?». К слову, упомянутое детище Dongfeng и Kia в России можно приобрести дешевле описанного «Крузака» – некоторые продавцы просят за новый полноразмерный электрокроссовер 14,8 млн рублей.

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Источник: auto.ru, Максим Кадаков

Фото: auto.ru