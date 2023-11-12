Новый Land Cruiser 100 – его можно купить в России!
В Тольятти на продажу выставили новый Toyota Land Cruiser 100. Машина выпущена в 2002 году, имеет минимальный, чисто «заводской», пробег и затянутый в полиэтилен салон. Объявление о продажи этой машины прокомментировал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.
Он вспомнил о стереотипе: если бы сейчас выпускали «настоящие» автомобили без электроники и усложнений в конструкции, на них был бы огромный спрос. Продающийся Land Cruiser журналист адресует как раз тем, кто придерживается такого мнения.
«Абсолютное новье – с пробегом 58 км. Конфетка. Еще дорест – 2002 года выпуска. С неубиваемой "восьмеркой" 2UZ-FE 4.7 (238 л.с.) и старорежимным гидроавтоматом Aisin. С маслом подскажу – ресурс будет не меньше 500 000 км, до пенсии хватит. Раздаточная коробка с понижайкой, жесткий задний мост – все, как вы любите. Вас не будет изнурять блеск экранов, вы сможете уверенно тыркать кнопки однодиновой магнитолы. Можно вкрячить фаркоп и таскать хоть танк», – написал Максим Кадаков.
Завершается пост главреда «За рулем» указанием цены («всего 23 млн рублей») и каверзным вопросом: «всяко лучше, чем непонятные китайские понты типа HiPhi X, правда?». К слову, упомянутое детище Dongfeng и Kia в России можно приобрести дешевле описанного «Крузака» – некоторые продавцы просят за новый полноразмерный электрокроссовер 14,8 млн рублей.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: auto.ru, Максим Кадаков
Фото: auto.ru
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!