Популярная китайская марка объявила о снижении цены (временно)

В честь «черной пятницы» бренд OMODA снизил цены на весь модельный ряд в России

В России бренд OMODA представлен тремя моделями: фастбэк-кроссовером OMODA C5, седаном OMODA S5 и его спортивной версией OMODA S5 GT.

В честь популярной «черной пятницы» OMODA запускает акцию, предлагающую клиентам выгодные условия на покупку своих автомобилей, а также дарит скидку на фирменную одежду и аксессуары.

Так, стоимость самого доступного седана OMODA S5 теперь ниже 2 миллионов рублей при условии покупки автомобиля в кредит и по программе Trade-in. В зависимости от комплектации действует выгода до 330 000 рублей.

Спортивная версия OMODA S5 GT при использовании программы Trade-in стоит менее 2,5 млн рублей, а выгода составляет 210 тысяч рублей.

Стартовая цена на Автомобиль года 2023, кроссовер OMODA C5, в «черную пятницу» составляет 2 259 900 рублей, а суммарная выгода на OMODA C5 с учетом специальных условий и маркетинговых программ может достигать 540 000 рублей.

Источник, фото: Пресс-служба бренда OMODA