Московское такси станет комфортнее и безопаснее

Повышение качества таксомоторных услуг обсудили в Общественной палате Москвы

В Общественной палате Москвы прошел круглый стол по инициативе председателя Комиссии по транспорту Сабины Цветковой. На мероприятии участники обсудили возможность введения в Москве и области единой аттестации для водителей такси.

Аттестация на знание водителем расположения значимых культурных и социальных объектов города, правил перевозки и действий в чрезвычайных ситуациях была одним из значимых пунктов нового закона о такси.

Несколько интересных фактов:

В этом году пассажиропоток в такси вырос на 100 тыс. человек – ежедневно автомобили такси перевозят более 1,7 млн человек.

В Москве работает более 250 тыс. водителей такси.

Из всех зарегистрированных в системе водителей, 71% из России, 29% – иностранные граждане.

«Сегодня мы обсуждали, наверное, один из самых важных вопросов за всё время работы – это аттестация водителей такси. Безусловно, такси – это часть нашей инфраструктуры, составная часть столичного городского транспорта, и для нас очень важно комфортно и безопасно пользоваться такси в Москве и в Московской области, потому что это единая агломерация. Практически единогласно участники круглого стола выступили за то, что аттестация водителей такси нужна, и она должна быть обязательной», – отметила Сабина Цветкова.

Кроме того, Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников напомнил о необходимости поддержания в достойном состоянии и обновления автопарка такси.

«Одной из значимых мер по реформированию службы такси стало выделение субсидии на обновление таксомоторного парка. За 11 лет компании-перевозчики получили 1,8 миллиарда рублей на покупку более 70 тысяч машин. В этом году на обновление автопарка также заложены средства», – сообщил Алексей Шапошников.

Напомним, средний возраст автомобилей такси в Москве составляет 4 года, в Московской области – 5 лет.

Источник: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

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