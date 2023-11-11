Появились подробности о новом внедорожнике Tank 700 PHEV
Особенностью автомобиля Tank 700 PHEV является его гибридная силовая установка. По информации менеджера бренда Tank Лю Яньчжао, автомобиль будет оснащен силовой установкой Hi4-T и станет подключаемым гибридом.
Стоит отметить, что возможно «сердце» этого автомобиля будет пересажено из гибридной модели Tank 500 PHEV, которая уже пользуется популярностью в Китае.
Tank 500 PHEV оснащается 2-литровым турбомотором в паре с электромоторами, общая мощность которых составляет 408 л. с. Этот гибридный внедорожник может проехать до 110 км на чистом электричестве и имеет максимальный запас хода на баке бензина в 790 км.
В настоящее время Tank 700 доступен только с бензиновым 3-литровым турбомотором мощностью 360 л. с.
Источник, фото: autohome.com.cn
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