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Tank 700 PHEV
Появились подробности о новом внедорожнике Tank 700 PHEV
На автосалоне в Гуанчжоу будет представлен...

Появились подробности о новом внедорожнике Tank 700 PHEV

На автосалоне в Гуанчжоу будет представлен новый рамный внедорожник Tank 700

Особенностью автомобиля Tank 700 PHEV является его гибридная силовая установка. По информации менеджера бренда Tank Лю Яньчжао, автомобиль будет оснащен силовой установкой Hi4-T и станет подключаемым гибридом.

Tank 700 PHEV
Tank 700 PHEV

Стоит отметить, что возможно «сердце» этого автомобиля будет пересажено из гибридной модели Tank 500 PHEV, которая уже пользуется популярностью в Китае.

Tank 700 PHEV
Tank 700 PHEV
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Tank 500 PHEV оснащается 2-литровым турбомотором в паре с электромоторами, общая мощность которых составляет 408 л. с. Этот гибридный внедорожник может проехать до 110 км на чистом электричестве и имеет максимальный запас хода на баке бензина в 790 км.

В настоящее время Tank 700 доступен только с бензиновым 3-литровым турбомотором мощностью 360 л. с.

Источник, фото: autohome.com.cn

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За РулемЛежнин Роман
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