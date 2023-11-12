Хорватский гиперкар установил необычный рекорд (видео)

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Rimac Nevera установил рекорд Гиннеса, разогнавшись до 275 км/ч задним ходом

Недавно компания Rimac Automobili провела уникальный эксперимент, организовав заезд на максимальную скорость при движении задним ходом.

Представитель книги рекордов Гиннесса зафиксировал, что гиперкар Rimac Nevera достиг скорости 275,74 км/ч, побив предыдущий рекорд, установленный Caterham 7 Fireblade в 2001 году, на целых 110 км/ч.

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Однако, следует отметить, что это не первый рекорд, установленный Rimac Nevera. В текущем году он также стал самым быстрым серийным электромобилем на Нюрбургринге, обогнав Tesla Model S Plaid на целых 20 секунд.

Силовая установка Rimac Nevera впечатляет своей эффективностью и мощностью. Она состоит из четырех электромоторов, которые общей мощностью выдают 194 л. с. Благодаря этому, автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 1,97 секунды, а его максимальная скорость составляет 412 км/ч.

Источник: IXBT

Фото: YouTube

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За РулемЛежнин Роман
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