Новый крупный кроссовер с расходом менее полутора литров на «сотню»

Новый гибридный кроссовер Chery Jetour Shanhai L9 выйдет в Китае 14 ноября

Модель построена на платформе Chery T1X и оснащена подключаемой гибридной силовой установкой.

Jetour Shanhai L9

Jetour Shanhai L9 имеет габариты 4862 х 1925 х 1784 мм и колесную базу 2850 мм. Автомобиль предлагается в трех вариантах компоновки салона: пятиместном (2+3), шестиместном (2+2+2) и семиместном (2+3+2).

Jetour Shanhai L9

Внешне Jetour Shanhai L9 выделяется своим футуристическим дизайном с массивной решеткой радиатора, узкими фарами и светодиодными фонарями. Задняя часть автомобиля также выполнена в современном стиле с фонарями сквозного типа и двумя выхлопными патрубками.

Салон Jetour Shanhai L9 отличается простором и комфортом. Передняя панель оснащена большим сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы и виртуальной приборной панелью.

Jetour Shanhai L9

Под капотом Jetour Shanhai L9 находится подключаемая гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 156 л. с. и электродвигателя мощностью 110 л. с. Двигатель работает в паре с 3-ступенчатой коробкой передач DHT.

Jetour Shanhai L9

Запас хода на чистой электрической энергии составляет 84 км по циклу WLTC. Максимальная скорость автомобиля составляет 180 км/ч, а средний расход топлива составляет всего 1,49 л/100 км.

Цена автомобиля пока не объявлена, но ожидается, что она будет начинаться от 200 000 юаней (около 32 000 долларов США).

Источник, фото: CarNewsChina.com