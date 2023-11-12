Возрожденный Chery Amulet увидел свет

Chery представил серию Fengyun, он же Amulet, в лице седана и внедорожника

На выставке Chery Fengyun New Energy Night 2023 были представлены концепт-кары Amulet A9 и внедорожник T11.

Amulet A9

Amulet A9 – это седан, который обладает возможностями автономной помощи при вождении уровня 3+. Он оснащен гибридным двигателем Chery ACTECO 1.5TGDI пятого поколения, который работает в паре с 3-ступенчатой коробкой передач DHT. Расход топлива составляет всего 4,2 л/100 км, а время разгона от 0 до 100 км/ч – 4,26 секунды.

Amulet A9

Amulet T11 – это шестиместный внедорожник с интеллектуальной системой полного привода. Его длина превышает пять метров, а колесная база больше 3м. Аккумулятор заряжается всего за 19 минут до 80%.

Amulet T11

Amulet T11

Также в планах компании выпустить около 24 гибридных автомобилей в ближайшие два года.

Источник, фото: CarNewsChina.com