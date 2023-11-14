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В Таиланде презентовали обновленный японский внедорожник

«За рулем» рассказал, что принес рестайлинг пикапу Isuzu D‑Max

Как принято у моделей этого класса, премьеру справили в Таиланде. Неудивительно: больше половины тиража последнего поколения продано здесь.

Фарам поменяли узор, но начинка прежняя, включая галогенки в базовых версиях. Модель утилитарная, ей полный переход на светодиоды без надобности. Из-за изменившихся бамперов слегка выросла длина, на 40 мм в версии с двухрядной кабиной. В салоне поставили цифровую приборку, стали лучше отделочные материалы. Некоторые версии получили удобные крутилки для регулировки громкости и радиоволны: на редкость полезное по нынешним «сенсорным» временам усовершенствование.

Isuzu D‑Max
Isuzu D‑Max

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Примечательны кое-какие новые опции. Адаптивный круиз-контроль теперь можно сочетать с механической коробкой передач. Фронтальная камера, которая работает в составе системы автоторможения, получила обогрев. Кроме того, перенастроили алгоритм работы ESP и написали программу работы нового особо внедорожного режима.

Isuzu D‑Max
Isuzu D‑Max

Двигатели – пара дизелей мощностью 150 и 190 сил – не изменились. С ними по-прежнему работают 6‑ступенчатые механика или автомат. Доступны одинарная, полуторная и двойная кабины.

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За РулемМилешкин Кирилл
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Отзывы о Isuzu D-Max (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Isuzu D-Max  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

раньше была жесткая

Комментарий:

Конечно машина супер люкс и ценник адекват

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