«Развод» по-российски: как мошенники обманывают водителей при покупке иномарок

Автоэксперт: кредитов, скидок и рассрочек на автомобили по паримпорту не бывает

Российский вторичный рынок стремительно растет, только за девять месяцев 2023 года в РФ продано свыше 5 млн автомобилей с пробегом. На волне такого спроса машин из США, Европы и Японии, мошенники используют различные схемы обмана покупателей.

Автоэксперт Кирилл Чернов одними из самых распространенных схем назвал «Газете.ru» внесение предоплаты, мимикрию под известный бренд, скручивание пробега, продажу битых машин, продажи по поддельными документам, а также подмену VIN-номеров.

В части предоплаты за автомобиль дельцы действуют по особым скриптам и протоколам, пользуясь хорошо развитой социальной инженерией. Аферисты мимикрируют под известные фирмы, дилеров и популярных блогеров. Покупатель получает договор, и, если он вносит предоплату, мошенники стараются по максимуму получить как можно больше денег, предлагая кредиты, рассрочки и скидки. Естественно, после получения денег покупатель остается и без денег, и без машины, констатирует Чернов.

«Важно помнить, что кредиты, скидки и рассрочки на машины, привезенные по параллельному импорту, невозможны. Это один из признаков мошенничества, потому что физически автомобили находятся в другой стране. Российских документов на них нет, поэтому кредит не выдаст ни один банк», — подчеркивает эксперт.

Подмена VIN-номера в объявлениях также распространена среди мошенников, рассказывает автоэксперт Ярослав Бойко. Перекупщики ищут в Сети похожую по описанию машину и используют ее номер при публикации объявления.

«Также нужно обращать внимание на цены, указанные официальными дилерами в объявлениях в классифайдах. Как правило, эти цены снижены от фактических на 15% и действуют только при условии покупки машины в кредит», — уточняет эксперт.

«Серые» дилеры идут на уловку, настаивая на оформлении кредита до осмотра автомобиля, используя аргумент, что машина якобы находится на территории банка, хотя ее не существует на самом деле. Нужно тщательно изучать документы на автомобиль, чтобы не попасться на обман, резюмирует Бойко.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Gazeta.ru

Фото: Depositphotos