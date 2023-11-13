АВТОВАЗ запустил госпрограмму для педагогов, медработников и участников СВО
Отечественный автопроизводитель АВТОВАЗ запустил государственную программу льготного кредитования, в рамках которой можно приобрести новую Lada со скидкой.
Теперь госпрограммой могут воспользоваться четыре категории граждан:
- учителя;
- медицинские работники;
- участники СВО и члены их семей;
- граждане с инвалидностью
Стоит отметить, что до этого у инвалидов не было возможности воспользоваться госпрограммой. Все эти категории россиян смогут приобрести новый автомобиль в рамках кредита с выгодой 20% от рекомендованной розничной цены. Примечательно, что жители Дальнего Востока могут рассчитывать на скидку в 25%.
Другими словами, теперь рекомендованная розничная цена LADA Granta в рамках обновленной госпрограммы льготного автокредитования стартует от 559 920 рублей. Минимальная цена внедорожника LADA Niva Legend составит от 663 920 рублей, а стартовая стоимость флагманского седана LADA Vesta — менее 1 000 000 рублей.
Ранее, с 14 июля 2022 года Минпромторг возобновил действие программы льготного автокредитования. В ее рамках можно было приобрести автомобили производства ГАЗ, УАЗ или АВТОВАЗ, а также липецкого «Моторинвеста», запускающего производство электромобилей Evolute.
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Источник: Avtonovostidnya.ru
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