АВТОВАЗ запустил госпрограмму для педагогов, медработников и участников СВО

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Лайфхак: как приобрести новую LADA Grana за полмиллиона рублей

Отечественный автопроизводитель АВТОВАЗ запустил государственную программу льготного кредитования, в рамках которой можно приобрести новую Lada со скидкой.

Теперь госпрограммой могут воспользоваться четыре категории граждан:

  • учителя;
  • медицинские работники;
  • участники СВО и члены их семей;
  • граждане с инвалидностью
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Стоит отметить, что до этого у инвалидов не было возможности воспользоваться госпрограммой. Все эти категории россиян смогут приобрести новый автомобиль в рамках кредита с выгодой 20% от рекомендованной розничной цены. Примечательно, что жители Дальнего Востока могут рассчитывать на скидку в 25%.

Другими словами, теперь рекомендованная розничная цена LADA Granta в рамках обновленной госпрограммы льготного автокредитования стартует от 559 920 рублей. Минимальная цена внедорожника LADA Niva Legend составит от 663 920 рублей, а стартовая стоимость флагманского седана LADA Vesta — менее 1 000 000 рублей.

Ранее, с 14 июля 2022 года Минпромторг возобновил действие программы льготного автокредитования. В ее рамках можно было приобрести автомобили производства ГАЗ, УАЗ или АВТОВАЗ, а также липецкого «Моторинвеста», запускающего производство электромобилей Evolute.

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Источник: Avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем
Фото:За Рулем
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