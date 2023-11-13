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Цены на бамперы люксовых иномарок выросли на 15% с сентября по октябрь 2023 года

НАПИ: цены на запчасти для авто премиум сегмента подорожали в России почти на 8%

В период с сентября по октябрь 2023 года в России выросла почти на 8% средняя стоимость запчастей по страховой корзине для автомобилей премиум-класса. Такую статистику привели аналитики маркетингового агентства НАПИ со ссылкой на анализ предложения агрегаторов на оригинальные запчасти.

В частности, согласно данным, средняя цена колесных дисков для автомобилей премиум сегмента выросла на 14,5%, задних бамперов — на 19,8%, задних крыльев — на 13,4%, подушек безопасности — на 15,9%.

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Такие компоненты, как капоты и зеркала заднего вида подорожали за месяц на 11,4% и 11,7% соответственно — до 221,4 тысяч рублей и 68 тысяч рублей за деталь соответственно. Передние бамперы подорожали на 15,3% — их цена достигла 145,3 тысяч рублей, правые передние двери на 13,9% (до 240,7 тысяч рублей).

Для уточнения: в страховую корзину включен перечень запасных частей чаще всего используемых при восстановлении автомобилей после дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, весной текущего года Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщал, что средняя стоимость автомобильных запчастей в России в период с 19 марта 2022 года по 19 марта 2023 года выросла на 19,5%. При этом уточняется, что в марте 2023 года относительно декабря 2022 года цены снизились на 6,4%.

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Источник: Gazeta.ru

Фото: Unsplash

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