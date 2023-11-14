Пилот Серхио Перес оценил шансы команды Red Bull Racing в Гран-при Лас-Вегаса

Серхио Перес: низкие температуры Невады не будут преимуществом для Red Bull

Мексиканский пилот Серхио Перес, выступающий в чемпионате мира Формула-1 за команду Red Bull Racing, выразил сомнение, что гоночному автомобилю RB19 подойдут холодные условия на Гран-при Лас-Вегаса.

Дело в том, что все этапы гонки будут начинаться поздним вечером, когда температура воздуха в штате Невада упадет до четырех градусов. Чтобы прогреть гоночные болиды до нужной температуры, участникам ралли придется сделать по несколько кругов.

По словам Переса, такие температуры заметно скажутся на эффективности машин.

«Это не будет преимуществом для Red Bull. Такие вещи очень сложно смоделировать. Симуляторы в наши дни способны на очень многое, и на эти данные можно опираться, но в этом случае у нас слишком мало информации», – цитирует 33-летнего пилота RN365.

21-й этап 74-го чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Лас-Вегаса пройдет в предстоящие выходные в США. В ходе проведения Гран-при ведущие эксперты из числа бывших гонщиков «Ф-1» поделятся инсайдами и профессиональными комментариями о происходящих событиях.

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Источник: Autosport.com.ru

Фото: picture alliance / HOCH ZWEI