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Пилот Серхио Перес оценил шансы команды Red Bull Racing в Гран-при Лас-Вегаса

Серхио Перес: низкие температуры Невады не будут преимуществом для Red Bull

Мексиканский пилот Серхио Перес, выступающий в чемпионате мира Формула-1 за команду Red Bull Racing, выразил сомнение, что гоночному автомобилю RB19 подойдут холодные условия на Гран-при Лас-Вегаса.

Дело в том, что все этапы гонки будут начинаться поздним вечером, когда температура воздуха в штате Невада упадет до четырех градусов. Чтобы прогреть гоночные болиды до нужной температуры, участникам ралли придется сделать по несколько кругов.

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По словам Переса, такие температуры заметно скажутся на эффективности машин.

«Это не будет преимуществом для Red Bull. Такие вещи очень сложно смоделировать. Симуляторы в наши дни способны на очень многое, и на эти данные можно опираться, но в этом случае у нас слишком мало информации», – цитирует 33-летнего пилота RN365.

21-й этап 74-го чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Лас-Вегаса пройдет в предстоящие выходные в США. В ходе проведения Гран-при ведущие эксперты из числа бывших гонщиков «Ф-1» поделятся инсайдами и профессиональными комментариями о происходящих событиях.

Источник: Autosport.com.ru

Фото: picture alliance / HOCH ZWEI

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