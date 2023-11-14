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Машины Volkswagen становятся похожими на Ford

Новый Volkswagen Transporter: первый взгляд

Volkswagen Transporter, один из самых популярных фургонов в мире, готовится сменить поколение. Первые шпионские фотографии нового Transporter были опубликованы в начале ноября 2023 года, и они дают нам представление о том, чего ожидать от автомобиля.

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Как и ожидалось, новый Transporter построен на платформе Ford Transit Custom. Это обещает более современный дизайн и больше двигателей в линейке силовых агрегатов, чем у нынешнего Transporter.

Базовым двигателем будет дизельный мотор мощностью 110 лошадиных сил. Также доступны более мощные дизельные двигатели мощностью 136, 150 и 170 лошадиных сил. Кроме того, предложат гибридную версию Transporter с 2,5-литровым бензиновым двигателем, электромотором и батареей 11,8 кВт·ч.

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Новый Transporter имеет более угловатый кузов и более выразительную переднюю часть. В целом, Transporter больше похож на легковой автомобиль, чем на фургон.

Внутри новый Transporter тоже станет современнее. Он получит новую информационно-развлекательную систему с огромным сенсорным экраном, а также более качественные материалы отделки.

Ожидается, что новый Volkswagen Transporter представят в 2025 году. Он будет конкурировать с такими моделями, как Ford Transit Custom, Mercedes-Benz Vito и Renault Trafic.

Фото: Motor1.com

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Volkswagen Transporter (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Transporter  2008
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

отличная машина для работы и как семейная , в случае неисправности всегда приезжал своим ходом

Недостатки:

не существенные

Комментарий:

2.5 дизель 174 л.с. пробег 501000 км. Машиной владею 9 лет

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