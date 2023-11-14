Сможете ли вы прожить без превышения скорости хотя бы день?

Журналисты провели эксперимент: ездить без превышения скорости невозможно

Превышение скорости – это самое распространенное нарушение правил дорожного движения. Согласно данным Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), в 2022 году более 25% всех смертельных ДТП произошли из-за превышения скорости.

Некоторые люди считают, что превышение скорости – это нормально. Для них это способ быстрее добраться до пункта назначения. Другие же считают, что превышение скорости опасно и может привести к серьезным последствиям.

Сможете ли вы прожить день без превышения скорости? Это вопрос, который каждый должен задать себе. Например, его себе задал редактор Carscoops.com Крис Чилтон, и у него хватило смелости признаться, что это практически невозможно.

Крис Чилтон, редактор Carscoops.com:

– Я поменял Mazda CX-60 PHEV, на которой я езжу последний год или около того, на Lexus RX450h. Я сразу заметил нечто, нарушающее спокойствие. Это был звуковой сигнал, который раздавался каждый раз, когда я превышал разрешенную скорость. Я решил как-нибудь покопаться в меню и найти, как выключить эту чертову штуку.

Оповещение о превышении скорости у Lexus RX можно отключить через информационно-развлекательную систему, но я пока оставляю его включенным. Меня осенила мысль: могу ли я ездить хотя бы один день без звукового сигнала? В конце концов, для этого он и существует.

Пока ответ отрицательный – я не могу. Я понял, что по умолчанию я почти везде автоматически превышаю допустимую скорость, и избавиться от этой привычки оказывается непросто. Звуковой сигнал RX о превышении скорости срабатывает даже если вы едете быстрее положенного всего на 1 милю в час (1,61 км/ч). Но я полон решимости добиться тишины в салоне хотя бы в течение одной поездки.

Преимущества непревышения скорости

Во-первых, это снижает риск дорожно-транспортного происшествия. Исследования показали, что вероятность аварии увеличивается на 60% при превышении скорости всего на 16 км/ч.

Во-вторых, размеренная езда экономит деньги. Если вы будете соблюдать скоростной режим, то расход топлива будет ниже, ресурс двигателя, коробки и подвески станет больше, а штрафов – меньше.

В-третьих, езда по правилам помогает сохранять окружающую среду. Быстрее езда приводит к выбросу большего количества вредных веществ в атмосферу.

Как не превышать скорость

Во-первых, если у вас есть круиз-контроль, можно установить лимит скорости.

Во-вторых, можно делать остановки в пути. Если вы едете более двух часов подряд, сделайте перерыв на 15 минут, чтобы размяться и отдохнуть. Это поможет вам оставаться сосредоточенным и снизить риск превышения скорости.

В-третьих, будьте готовы к размеренной езде. Настрой многое решает.

Заключение

Превышение скорости – это опасная привычка, которая есть даже у автожурналистов. Если вы хотите снизить риск дорожно-транспортного происшествия и сэкономить деньги, то избавляйтесь от нее.

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Фото: Unsplash

Источник: Carscoops.com