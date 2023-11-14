Шенген рушится? 11 стран выступили против свободы передвижения по Евросоюзу

Одиннадцать стран ЕС ввели внутренние преграды против свободы передвижения

11 стран Шенгенской зоны — от Франции до Словакии, от Швеции до Германии — вновь ввели давно отмененные препоны на границах, включая проверку личности, паспортный контроль, полицейские беседы, стационарные блокпосты и проверки транспортных средств, пишет британское издание Daily Mail.

Согласно докладу ЕС, во многих странах считают, что границы нужно снова проверять, чтобы предотвратить проникновение боевиков из Ближнего Востока, выдающих себя за мигрантов, а также из-за растущей нагрузки на переполненные центры приема беженцев.

Например, Италия в ноябре ужесточила пограничные проверки с соседней Словенией, обвинив страну в «увеличении угрозы насилия внутри ЕС» в связи с войной между Израилем и ХАМАСом (радикальное палестинское движение) и риском появления террористов-мигрантов из-за «постоянного миграционного потока с суши и моря».

В свою очередь, Словения объявила о проверках на своих границах с Венгрией и Хорватией, сказав, что сталкивается с теми же проблемами, что и Италия, а также с «угрозами общественному порядку и внутренней безопасности». Эти ограничения противоречат договору Шенгена, введенному почти 40 лет назад, гарантирующему свободное передвижение без паспортного контроля между странами-участницами для всех, кто въезжает в ЕС до момента их выезда.

Несмотря на то что при создании ЕС это признавалось брюссельскими политиками «жемчужиной европейской интеграции», это также облегчает жизнь мигрантам и террористам.

В прошлом году треть миллиона беженцев и нелегальных мигрантов успешно вошли в ЕС через внешние границы и затем — в соответствии с правилами Шенгена — могли свободно передвигаться по Евросоюзу, зачастую не имея нужных документов.

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Источник: Daily Mail

Фото: Unsplash