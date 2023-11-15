Остановила ДПС, а он вышел и бросился наутек – почему? (видео)
В Подмосковье полиция задержала наркокурьера с двумя килограммами амфетамина
В подмосковной деревне Верея полиция остановила каршеринговую машину, за рулем которой находился подозреваемый в незаконном обороте наркотиков 31-летний уроженец Ярославской области, сообщает источник. Разговаривая с инспекторами, мужчина заметно нервничал, а при попытке досмотра машины бросился бежать.
Короткий кросс закончился задержанием, а в сумке у беглеца полицейские обнаружили сверток со светлым порошком.
«Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимым упаковки является наркотическое средство – амфетамин массой более 2 килограммов. Подозреваемый пояснил, что должен был отвезти наркотик в Люберецкий городской округ», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ, фигурант заключен под стражу.
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Источник: МВД Медиа
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