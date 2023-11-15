#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Само совершенство: в Porsche создали шильдик для новых мощных моделей
Само совершенство: в Porsche создали шильдик для новых мощных моделей
Новый модельный ряд Porsche с приставкой Turbo...
АВТОВАЗ нашел еще одну страну, где планирует выпускать автомобили
АВТОВАЗ нашел еще одну страну, где планирует выпускать автомобили
АВТОВАЗ намерен локализовать производство в...
В этом ракурсе J7 изрядно смахивает на Range Rover Velar. Похож?
Новый китайский кроссовер: как едет? А на бездорожье?
Эксперты «За рулем» испытали кроссовер Jaecoo...

Остановила ДПС, а он вышел и бросился наутек – почему? (видео)

В Подмосковье полиция задержала наркокурьера с двумя килограммами амфетамина

В подмосковной деревне Верея полиция остановила каршеринговую машину, за рулем которой находился подозреваемый в незаконном обороте наркотиков 31-летний уроженец Ярославской области, сообщает источник. Разговаривая с инспекторами, мужчина заметно нервничал, а при попытке досмотра машины бросился бежать.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Короткий кросс закончился задержанием, а в сумке у беглеца полицейские обнаружили сверток со светлым порошком.

«Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимым упаковки является наркотическое средство – амфетамин массой более 2 килограммов. Подозреваемый пояснил, что должен был отвезти наркотик в Люберецкий городской округ», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ, фигурант заключен под стражу.

Источник: МВД Медиа

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0