OMODA C5 – автомобиль года в России!

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Кроссовер OMODA C5 стал лидером в борьбе за титул «Car of the Year»

По итогам голосования ежегодной премии «ТОП-5 АВТО» кроссовер OMODA C5 стал лидером в борьбе за титул «Car of the Year», а также одержал победу в номинации «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер».

В состав жюри вошли независимые профильные эксперты автомобильной отрасли, авторитетные представители СМИ и блогосферы. Выбор победителей основывался на трех ключевых принципах, позволяющих сформировать качественно новые ориентиры для конечных потребителей: объективность, прозрачность и профессионализм. Наряду с победой кроссовера OMODA C5 в двух категориях, жюри премии отметило работу PR-департамента бренда, признав его лучшим среди всех автопроизводителей. Лидерство сразу в трех номинациях престижной премии в полной мере отражает высокие результаты эффективной деятельности OMODA на российском рынке.

За первый год компания OMODA сумела обрести невероятную популярность в России, реализовав свыше 30 000 автомобилей. Так, кроссовер OMODA C5 появился на российском рынке в октябре 2022 года, а уже в январе 2023-го вошел в топ-10 наиболее востребованных автомобильных марок в России, в августе того же года ему удалось попасть в топ-3 самых продаваемых кроссоверов в нашей стране.

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