Просто космос: суперкар разгонится до «сотни» всего за 1,55 с

SP Automotive Chaos с мотором на 3064,7 л.с. назван самым быстрым суперкаром

Несмотря на то, что некоторые марки суперкаров не у всех на слуху, это не помешало им войти в топ-7 самых лучших в своем классе. К ним можно отнести Pininfarina Battista, Deus Vayanne и Hyperion XP-1.

Hyperion XP-1

Рейтинг основывался на мощности силовой установки суперкаров, начиная с 1900 лошадиных сил. На седьмом месте итальянский Pininfarina Battista 2022 года выпуска. Суперкар был выпущен тиражом 150 экземпляров, мощность его мотора составляет 1900 л.с. Его показатели скорости: 0–100 км/ч за 1,89 с, 0–300 км/ч за 10,49 с и максимальная скорость 358,03 км/ч.

На шестом месте расположился хорватский Rimac Nevera 2021 года выпуска с мощностью мотора в 1914 л.с. В августе 2023 года хорватский гонщик Мартин Кодрич установил на Nevera «классовый» рекорд круга на знаменитом Нюрбургринге — 7:05.298.

Pininfarina Battista Rimac Nevera

Пятое место занимает электрический Lotus Evija из Британии. Этот суперкар выпущен в 2019 году. Четыре электромотора выдают 2000 «лошадей». Емкости тяговой батареи в 70 кВт·ч должно хватить на 400 км пробега. Его показатели динамики: 0–100 км/ч менее чем за 3 с, 0–300 км/ч — за 9,1 с и максималка 349 км/ч.

Японский Aspark Owl 2020 года выпуска занимает четвертое место в рейтинге, под капотом этого суперкара — 2021 л.с. Далее на третьем месте идет американский Hyperion XP-1 2020 года выпуска, мощность его мотора составляет 2038 л.с. Ему понадобится 2,25 с для разгона 0–60 миль/ч (0–97 км/ч), максимальная скорость – порядка 356 км/ч.

Lotus Evija Aspark Owl

Второе место у Deus Vayanne из Австрии — мощность его мотора 2243 л.с. Суперкар представлен в 2022 году, а старт продаж запланирован на 2025 год. Вторую сотню с места гиперкар выдает через 1,9 с, а четвертую — через 10,6 с. Скоростной потолок — 418, 429 км/ч.

Возглавил рейтинг суперкар из Греции SP Automotive Chaos Zero Gravity, его мотор выдает мощность 3064,7 л.с. По расчетам, топ-версия Zero Gravity разгонится до 100 км/ч менее чем за 1,55 с, а чтобы достичь скорости 300 км/ч, ему потребуется меньше 7,5 с, и это не предел — суперкар способен развить скорость до 500 км/ч.

Deus Vayanne SP Automotive Chaos Zero Gravity

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Источник: Autonews.ru

Фото: Matti Blume / Vauxford/ MrWalkr / Liam Walker /Dylan Johnson/ Stacy Sheff/ Kevauto /SP Automotive Chaos Zero Gravity /Wikipedia Commons