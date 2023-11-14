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Допуслуги автосалонов при продаже автомобилей составляют до 25% от его стоимости

Эксперт Сажин рассказал, как избежать переплат при оформлении кредита на машину

Многие автосалоны занижают стоимость автомобиля и предлагают дополнительные услуги, которые могут составлять до 25% от его стоимости. Как приобрести машину без переплат Общественной службе новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Он отметил, что на первый взгляд покупка автомобиля посредством оформления кредита выглядит привлекательной. И напомнил, что автокредиты сопровождаются дополнительными услугами, в которые входят страховка, расширенная гарантия или сервисные планы. В таких случаях приобретение машины может обернуться финансовой кабалой.

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С одной стороны, взяв кредит на транспортное средство, фиксируется процентная ставка, которая растет с каждым днем, при этом меняется ключевая ставка Центробанка, но процентная ставка по кредиту тоже изменится, пояснил эксперт.

В случае приобретения автомобиля в кредит процентная ставка фиксируется, а вместе с ней и стоимость автомобиля. Но есть один нюанс: под видом кредитования салоны занижают стоимость автомобиля, но при этом накручивают дополнительные услуги.

«В отдельных случаях они могут составлять до 25% от стоимости автомобиля. Салоны именно так и зарабатывают. Также в стоимость кредита могут включить страховку. Переплата получается из-за включенного в стоимость автомобиля обязательного КАСКО-страхования», — уточнил собеседник издания.

В этой ситуации Сажин предлагает сначала обратиться в банк за кредитом без посредника и уже потом с полученными средствами прийти в автосалон. Можно зафиксировать стоимость автомобиля и с готовым кредитным предложением прийти в автосалон и приобрести машину. Таким образом автовладелец избежит всех этих дополнительных услуг, констатирует эксперт.

При наличии средств такой кредит легче погасить кредит, но нужно помнить, что банки не любят досрочного погашения кредита, потому что именно на них они формируют свою прибыль, резюмировал Сажин.

Источник: Osnmedia.ru

Фото: Depositphotos

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