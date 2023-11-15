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Ситуация с утильсбором попала в поле зрения прокуратуры

Генпрокуратура взяла под контроль взимание утильсбора с физлиц

В Госдуме предложили отложить вступление в силу новых правил уплаты утильсбора. Поводом для этого стало недовольство граждан, шокированных таким внезапным и без должного предупреждения ростом тарифов. Изменения заработали с 29 октября. Тарифы на утилизационный сбор для физлиц, которые приобрели легковые автомобили, в частности в странах ЕАЭС, и ввезли их на территорию РФ для личного использования с 1 августа, выросли, в среднем, в 250 раз и теперь сопоставимы с тарифами для юрлиц.

Ситуацией с взиманием утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами с учетом новых требований закона, заинтересовались и в Генпрокуратуре.

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«В связи с многочисленными обращениями граждан о проблемных вопросах, возникающих при взимании таможенными органами утилизационного сбора, Генеральной прокуратурой Российской Федерации ситуация взята на контроль, запрошены позиции уполномоченных ведомств по обозначенной проблеме», – говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура также призвала граждан, не согласных с размерами утильсбора или столкнувшихся с нарушениями при его взимании, указывать в заявлении всю необходимую информацию: обстоятельства ввоза автомобиля, его технические характеристики, наименование взимающего сбор таможенного органа – и прилагать подтверждающие документы и материалы.

Источник: Генпрокуратура РФ

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

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